بعد اقترابه من الهبوط..ليستر سيتي يٌقيل مدربه

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه انفصل عن المدرب بريندان رودجرز بالتراضي إذ يحتل الفريق المركز 19 ويواجه خطر الهبوط.

وخسر رودجرز آخر مبارياته بنتيجة 2-1 أمام كريستال بالاس أمس السبت ليتوقف رصيده عند 25 نقطة من 28 مباراة. ولم يفز الفريق في أي مباراة في كل المسابقات منذ 11 فبراير، حيث خسر ست مرات في آخر سبع مباريات.

وفاجأ ليستر عالم كرة القدم عندما نال لقب الدوري في 2016، لكنه يواجه الآن خطر الهبوط بعد تسعة مواسم في دوري الأضواء.

وقال أياوات سريفادهانابرابها رئيس ليستر "الأداء والنتائج هذا الموسم كانا أقل من توقعاتنا المشتركة، وكنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيمهدان الطريق أمام تصحيح المسار.

"للأسف التحسن المطلوب لم يتحقق، ومع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم، تعين على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة للحفاظ على مكاننا في الدوري الممتاز".

وتولى رودجرز تدريب ليستر في فبراير شباط 2019 بعد فترة ناجحة مع سيلتيك الاسكتلندي حيث نال لقب الدوري مرتين والثلاثية المحلية في مناسبتين.

وقاد رودجرز ليستر إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في 2021 عندما تغلب على تشيلسي في النهائي إضافة لانهائه في المركز الخامس في الفترة من 2019 وحتى 2021.

ورغم ذلك فشل ليستر في تعزيز تشكيلته بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن وتعاقد فقط مع المدرب فاوت فايس والحارس البديل أليكس سميثيز.

وأضاف سريفادهانابرابها "إنجازات الفريق تحت قيادة بريندان تتحدث عن نفسها.

"مررنا بأحد أفضل لحظاتنا الكروية تحت قيادته، ونحن ممتنون له ولطاقمه لمساعدتنا على ما حققناه على أرض الملعب".

وتابع "هدفنا واضح في آخر عشر مباريات. الآن علينا الاتحاد سويا، كإدارة ولاعبين وجماهير، وإظهار رباطة جأشنا وكفاءتنا ورغبتنا في البقاء على مكانتنا في الدوري الممتاز".

وأصبح رودجرز المدرب رقم 11 الذي تتم إقالته هذا الموسم في الدوري الممتاز والمدرب رقم 12 الذي يترك منصبه اجمالا.

وبذلك أصبح نوتنهجام فورست ووست هام يونايتد هما الثنائي الوحيد ضمن فرق النصف الأسفل من جدول الترتيب الذي حافظ على قيادته الفنية حتى الآن.

وسيرحل كريس ديفيز المدرب المساعد، بينما سيقود المدربان آدم سدلر ومايك ستويل التدريبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز