"هاتريك" بنزيمة يقود الريال لاكتساح بلد الوليد بسداسية بالدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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اكتسح ريال مدريد ضيفه بلد الوليد 6 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإٍسباني لكرة القدم.

وسجل رودريجو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كريم بنزيمة ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 29 و32 و36.

وفي الدقيقة 72 سجل ماركو أسينسيو الهدف الخامس للريال، فيما اختتم لوكاس فاسكيز سداسية فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

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