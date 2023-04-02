مان سيتي يهزم ليفربول بالأربعة

المصدر: مانشستر- أ ف ب

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حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه ليفربول 4 - 1، في افتتاح منافسات الجولة 29 من الدوري الانجليزي لكرة القدم، فيما نغلب أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد 4 - 1، ورفع رصيده الى 72 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.

ويلتقي مان سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد في 26 الجاري، في مباراة قد تكون حاسمة على لقب «البريميرليغ».

وضرب مان سيتي منافسه ليفربول بالأربعة، بعد تقدم «الريدز» بهدف الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 17، وجاء الرد قوياً عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريس، والبلجيكي كيفن دي بروين، والألماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش في الدقائق 27 و 46 و 53 و 74، وجاءت الأهداف الأربعة رغم غياب المهاجم النرويجي إرلينغ ،بسبب إصابة في الفخذ ، وسجل هالاند 42 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريقه.

وحقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزه الرابع توالياً في الدوري، علماً بأن لدى مان سيتي مباراة مؤجلة،ويتمتع الفريق بمشوارأسهل نسبياً عن منافسه في الأمتار الأخيرة للدوري، لكن تركيزه مشتت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد بايرن ميونيخ الألماني، ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شيفيلد يونايتد.

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