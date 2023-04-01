أستون فيلا المتألق يُسقط تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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واصل فريق أستون فيلا نتائجه المميزة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه تشيلسي 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وحقق أستون فيلا فوزه الرابع في آخر خمس مباريات (فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة)، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

على الجانب الأخر تجمد رصيد تشيلسي عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 18، قبل أن يضيف جون ماكجين الهدف الثاني في الدقيقة 56.

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