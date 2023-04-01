بايرن ميونخ يُمطر شباك دورتموند برباعية وينتزع صدارة الـ"بوندسليغا"

المصدر: وكالات

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انتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند 4 /2، في قمة مباريات الجولة 27 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن دورتموند صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن يونيون برلين صاحب المركز الثالث.

وتقدم بايرن في الدقيقة 13 بهدف سجله جريجور كوبل حارس دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما أخفق في تقدير كرة طولية مررها المدافع الفرنسي أوباميكانو لاعب بايرن لزميله ليروي ساني، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 23 سجل مولر الهدف الثاني له والثالث لبايرن، فيما أضاف كينجسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 72 سجل إيمري كان هدف دورتموند الأول من ضربة جزاء، فيما سجل زميله دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

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