جوارديولا: غياب ماكينة الأهداف الهولندية لم يمنعنا من اكتساح ليفربول

المصدر: وكالات

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن غياب ماكينة الأهداف إرلينج هالاند لم يغير من خططه في الفوز الساحق بنتيجة 4-1 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتحت أنظار المهاجم النرويجي المصاب الذي شجع الفريق من المدرجات، قادت أهداف سجلها خوليان ألفاريز وكيفن دي بروين وإيلكاي جندوجان وجاك جريليش سيتي للفوز وتبددت أي مخاوف ربما ساورت الجماهير بشأن القوة الهجومية في غياب هالاند.

وقال جوارديولا بعد فوزه المئة في ملعب الاتحاد مع سيتي "لم يتغير شيء. المستوى، وخطط كرة القدم تعتمد على لاعبين وعندما يكون لدينا إرلينج، يكون لدينا شيء خاص، وكذلك الحال بوجود خوليان".

وأضاف "لقد تعامل (ألفاريز) مع الكرة بذكاء، إنه لاعب استثنائي. كان التعاقد معه استثنائيا، إنه بطل عالم إلى جوار ليونيل ميسي وهذا ليس من فراغ".

وبهذا الفوز، يبقي سيتي ثاني الترتيب الفارق الذي يفصله عن أرسنال المتصدر عند ثماني نقاط.

وتعرض هالاند، هداف الدوري والذي سجل 42 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات منها 28 في الدوري، لإصابة في الفخذ أمام بيرنلي في 18 مارس الماضي. ولم تتضح حالته البدنية رغم أن كاميرات التلفزيون رصدته يركض ويحتفل بشكل صاخب بهدف ألفاريز.

رغم ذلك، فإن احتفالات جوارديولا الصاخبة أثارت انتقادات البعض بداعي أنه بالغ فيها.

ورفع سيتي قبضتيه في الهواء بعد هدف ألفاريز ثم واجه بديلي ليفربول كوستاس تسيميكاس وأرتور ميلو عندما مرا بالمنطقة الفنية بعدها بلحظات.

وابتسم جوارديولا ابتسامة عريضة وهز قبضتيه أمام تسيميكاس قبل أن يربت على جانبه، ثم أمسك بميلو خلال المصافحة.

وأبلغ ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق محطة (بي.تي. سبورت) "لا أعرف كيف لم يدفعه تسيميكاس بعيدا عن طريقه".

وقال جوارديولا "أحتفل بالهدف... لقد كان هدفا جميلا"، وسأل الصحفي "هل تعتقد أنه تقليل من احترام (المنافس)؟ أنا في غاية الأسف. أنا متأسف جدا".

كما أصدر سيتي بيانا بعد أن أطلقت الجماهير هتافات نحو المنافس "دائما الضحية، لم يكن ذنبك" بعدما طالب لاعبو ليفربول بطرد رودري لاعب الوسط بعد تدخله على كودي جاكبو، وهو يملك بطاقة صفراء بالفعل.

وجاء في البيان "يشعر مانشستر سيتي بخيبة الأمل لسماع هتافات غير مناسبة من الجماهير صاحبة الأرض في مباراة اليوم".

وأضاف "نتأسف لأي إهانة قد تكون سببتها هذه الهتافات وسنواصل العمل مع مجموعات المشجعين والمسؤولين من الناديين للقضاء على الهتافات البغيضة".

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