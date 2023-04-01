محمد صلاح في إطلالة مميزة بملابس غير تقليدية (صور)

المصدر: البيان

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إطلالة مميزة بملابس غير تقليدية ظهر بها النجم المصري في صفوف فريق ليفريول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك عقب مشاركته مع منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي، ضد مالاوي.

ونشر محمد صلاح صورا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، خلال عرضه لملابس إحدى الشركات الشهيرة في عالم الملابس الرياضية.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) وصل إلى هدفه الـ51 مع منتخب بلاده بعد أن قاده للفوز مرتين على منتخب مالاوي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، بإحرازه هدفين خلال المباراتين.

وتمكن صلاح من تحقيق أرقام مميزة بهدف واحد خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم المصري هدفاً رائعاً لفريق ليفربول في الدقيقة 17 من الشوط الأول للقاء على ملعب "الاتحاد".



وعزز النجم المصري تربعه على عرش صدارة الهداف التاريخي "للريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة "البريمير ليغ" منذ انطلاق البطولة الموسم (1991-1992)، برصيد 130 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن المهاجم الإنجليزي السابق روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

كما اقتنص محمد صلاح لقب الهداف التاريخي لليفربول في المباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 هدفا، متجاوزا المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين "الفتى الذهبي" بفارق هدف واحد.

وهز "الفرعون" المصري شباك مانشستر سيتي في 4 مباريات متتالية خلال موسم واحد، بعد أهدافه في بطولة الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد فريق واحد منذ الموسم (1986-1987)، حينما حقق الأسطورة إيان راش ذلك أمام إيفرتون.

وسجل محمد صلاح هدفه الحادي عشر في مرمى مانشستر سيتي بقميص "الريدز" ليعادل رقم كل من جوردون هودجسون (11 هدفا) والسير كيني دالغيش (11 هدفا)، بينما يتصدر إيان راش القائمة برصيد 15 هدفا.

وأضاف محمد صلاح هدفا آخر إلى سجله التهديفي في رحلة الزحف نحو قمة هدافي ليفربول، حيث يحتل حاليا المركز السابع في قائمة أكثر لاعبي "الريدز" تسجيلا للأهداف على مر التاريخ في جميع البطولات برصيد 179 هدفا.

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