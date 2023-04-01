ثنائية جيسوس تقود أرسنال للحفاظ على قمة "البريميرليغ"

المصدر: وكالات

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أحرز المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس هدفين، ليقود أرسنال للفوز 4-1 على ضيفه ليدز يونايتد ويحافظ على تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثماني نقاط اليوم السبت.

وافتتح جيسوس التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وأضاف زميله المدافع بن وايت الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل.

وسجل جيسوس الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 55، قبل أن يستبدله المدرب ميكل أرتيتا بعدها بقليل.

وقلص راسموس كريستنسن الفارق للفريق الزائر بعدما سدد كرة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 76، ثم اختتم جرانيت تشاكا الأهداف في الدقيقة 84.

وكان مانشستر سيتي قد فرض الضغط على أرسنال بعدما فاز قبل المباراة 4-1 على ليفربول، لكن المتصدر انتصر أيضا بنفس النتيجة.

وبات رصيد أرسنال 72 نقطة من 29 مباراة، وبفارق ثماني نقاط عن سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.

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