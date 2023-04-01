وسط أنباء عن توليه مهمة تدريب البرازيل..أنشيلوتي: المستقبل غامض

المصدر: وكالات

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه يرغب في الاستمرار في الفريق الإسباني وسط أنباء عن توليه مهمة تدريب المنتخب البرازيلي، لكنه اعترف بأن المستقبل غامض.

وارتبط اسم أنشيلوتي بقوة بتدريب منتخب البرازيل وذلك عقب رحيل مدربه تيتي في نهاية كأس العالم 2022، في الوقت الذي تحدث الكثير من لاعبيه البرازيليين عن الأمر كثيرا خلال فترة التوقف الدولي.

وأكد إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم/ اهتمامه بتعيين مدرب تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق مديرا فنيا لمنتخب بلاده.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، قبل مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني، تعهد أنشيلوتي بالولاء لريال مدريد، لكنه لم يؤكد أنه لن يتولى تدريب البرازيل.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يهمني في الوقت الحالي هو النجاح مع هذا النادي".

وتابع أنشيلوتي: "سأبقى هنا طالما أراد ريال مدريد بقائي ، أشعر بدعم وتعاطف الرئيس واللاعبين والجماهير".

وأوضح: "الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، أنهم مهتمون بي وأنا أحب ذلك، لكن يجب عليك احترام العقود ولدي عقد حاليا مع ريال مدريد وأنا أرغب في الاستمرار هنا".

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