مان سيتي وليفربول قمة في «البيريمير ليغ»

المصدر: لندن - وكالات

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تقام اليوم 7 مباريات في الجولة 29 للدوري الإنجليزي لكرة القدم في عودة «البيريمير ليغ» بعد توقف قرابة 12 يوماً بسبب أيام «فيفا»، ولكن تتركز الأنظار على مواجهتي مانشستر سيتي مع ليفربول، أرسنال مع ليدز يونايتد، فيما يلعب كريستال بالاس مع ليستر سيتي، وتوتنغهام فوريست مع ولفرهامبتون، وبورنموث مع فولهام، وبرايتون مع برنتفورد، وتشلسي مع أستون فيلا.

وعلى عكس السنوات الأخيرة، تختلف أهداف مان سيتي وضيفه ليفربول عندما يلتقيان في قمة الجولة، إذ كانت المواجهات بين الفريقين في المواسم الأخيرة تأتي في سياق الصراع على اللقب، فإن وحده مان سيتي بقي في هذا الصراع فيما يكتفي ليفربول في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، وقد يخوض «السماوي» المواجهة من دون النجم المهاجم إرلينغ هالاند الذي غاب عن المنتخب النرويجي أخيراً بسبب إصابة في الفخذ.

ويتربص أرسنال لأي هفوة في هذه القمة عندما يستقبل ليدز يونايتد، وحقق الفريق ستة انتصارات توالياً بالدوري محققاً 69 نقطة ليبتعد بفارق 8 نقاط عن مان سيتي «61 نقطة» الثاني. وفاز مانشستر سيتي في آخر ست مباريات في جميع المسابقات.

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