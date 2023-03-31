برشلونة يفتح قنوات اتصال مع ميسي أملا في عودته إلى "كامب نو"

المصدر: وكالات

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قال رافاييل يوسيتي نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إن النادي على تواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويرغب في عودته إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ويقضي ميسي حاليا الأشهر الأخيرة في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انضم إليه في 2021 قادما من برشلونة، في ظل عدم قدرة النادي الإسباني على تجديد العقد.

وسجل ميسي، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، 18 هدفا وصنع 17 هدفا خلال الموسم الحالي حتى الآن، لكن الشكوك تزايدت حول استمراره مع سان جيرمان مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

ورغم رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام في ضم ميسي، كثيرا ما ارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة إلى صفوف برشلونة، ولم يستبعد يوستي ذلك في تصريحاته اليوم الجمعة.

وقال يوستي :"بالطبع نحن على تواصل مع ميسي. ميسي وعائلته يعرفون المودة التي أحملها له، والتي نحملها جميعا لهم."

وأضاف :"أتمنى عودته وأعتقد أن الجماهير تتمنى ذلك أيضا، لأن القصص الجميلة في الحياة يجب أن يكون لها نهاية سعيدة."

وتابع :"نحن نعشق ميسي وأعتقد أن ميسي يعشق نادي برشلونة ومدينة برشلونة."

لكن العودة المحتملة لميسي إلى برشلونة قد تتوقف على مدى قدرة النادي على خفض فاتورة الرواتب، حيث كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه يجب على برشلونة توفير 200 مليون يورو (69ر216 مليون دولار) من أجل الامتثال للوائح المسابقة في الموسم المقبل.

وفي حالة نجح برشلونة في تحقيق ذلك، يرى يوستي أن التحرك لإعادة ميسي إلى الفريق سيكون ممكنا.

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