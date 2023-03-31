ستليني مستعد لتولي مسؤولية توتنهام بعد رحيل كونتي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال كريستيان ستليني المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير إن قرار النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإقالة مدربه أنطونيو كونتي جاء سعيا وراء مصلحة الفريق وإنه مستعد لمواصلة المسيرة.

وتولى ستليني المسؤولية خلفا للمدرب الإيطالي حتى نهاية الموسم. ويحتل توتنهام، الذي قاده ستليني في عدة مباريات خلال تعافي كونتي من عملية استئصال المرارة، المركز الرابع في الدوري.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة مضيفه إيفرتون الإثنين "أود توضيح أن النادي اتخذ القرار لمصلحة الفريق والجميع. إنه منصب مهم، أشعر بالمسؤولية. لكن يجب علي القول إنني مستعد للقيام بها وأشعر أنني قادر على ذلك".

وأضاف "علاقتي بأنطونيو لا زالت على حالها، وثيقة جدا ولم يتغير شيء بيننا. يجب علي شكره لأنني تحسنت كثيرا في مسيرتي تحت إمرته وبسببه".

وجاء رحيل كونتي في أعقاب رد فعله الغاضب على التعادل 3-3 مع ساوثامبتون في الدوري الممتاز إذ صب جام غضبه على اللاعبين.

وتابع ستليني "عبر أنطونيو عما شعر به في ذلك التوقيت وبالطبع لم نكن سعداء بعد مباراة ساوثامبتون.

"لم يكن الجميع سعداء في ذلك التوقيت. شعر الفريق برمته بخيبة الأمل حينها".

وبسؤاله عن فرص تولي المسؤولية بعقد دائم، قال "تتمثل الخطوة التالية في الاجتهاد بالعمل في المباريات العشر المقبلة. لم يتغير شيء في ذهني. أنا هنا لمساعدة هذا النادي.

"تركيزي منصب بالكامل على المباريات العشر المقبلة. لا يهم ما أفكر فيه (بشأن الحصول على عقد دائم)".

وواصل "يجب أن أكون على سجيتي كما قلت عندما كنت مدربا خلال جراحة أنطونيو، أستخدم شخصيتي لإدارة الفريق. سنرى ماذا سيحدث خلال هذه العملية. لم نحظ بفترة طويلة مع كل الفريق".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز