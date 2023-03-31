تشافي: الوقت غير مناسب للحديث عن عودة ميسي

المصدر: وكالات

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أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن عودة زميله السابق ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة إلتشي غدا السبت، في الدوري: "أنا وميسي أصدقاء، وبيننا تواصل قوي".

وأضاف "سأكون أول من يدعم عودة ميسي، لكني أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، نحن في خضم مرحلة صعبة ننافس فيها على لقبين هامين، هذا ليس أفضل وقت لمناقشة الأمر بالنسبة للنادي واللاعبين".

وأشار تشافي إلى أنه لكي تتحول مسألة صفقة ميسي إلى حقيقة "ينبغي تهيئة الظروف" موضحا أيضا أن عودته ستعتمد على إرادة اللاعب "إذا أراد العودة، سنستمع إليه. وسأكون أول من ينضم إلى الرأي المطالب بضم ميسي"

وواصل تشافي: "المشجعون يريدون رقصة أخيرة كما مايكل جوردان، ونحن نعلم أن أهم شيء أن يبقى الجمهور متحمسا، لكن ما أريد التأكيد عليه أننا على أعتاب خطوة واحدة من تحقيق أول نجاح في مرحلة ما بعد ميسي".

وختم تشافي تصريحاته، قائلا: "الحديث ليس عن الموسم المقبل، بل عن الموسم الجاري، كل ما علينا أن نركز عليه هو الفوز بالألقاب، نستطيع أن نبتعد بـ15 نقطة عن ريال مدريد، ويوم الأربعاء نستطيع أن نكون في نهائي كأس الملك، نحن على بعد خطوة من التتويج بالألقاب ويأتي البعض ليحدثنا عن اللاعبين القادمين في الموسم المقبل، سنركز على إلتشي الآن ثم على نصف نهائي كأس الملك".

وتوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني، وهو أول لقب يحققه الفريق منذ رحيل ميسي صيف 2021، وتبقى احتمالية التتويج بثلاثة ألقاب قائمة للفريق الذي يقوده تشافي، ولكن بما أن ميسي حاليا في الأشهر الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، فإن الصخب يتزايد لإعادة اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم "قطر 2022" إلى "كامب نو"، من جديد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة في الدوري كما أنه فاز في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا بهدف نظيف على ريال مدريد.

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