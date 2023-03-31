مبابي في صفوف ريال مدريد موسم 2024-2025

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد أبلغ مسؤولي ريال مدريد أنه سيكون لاعبا في صفوف الفريق الملكي في الموسم (2024-2025) على أبعد تقدير.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن مبابي أوضح لإدارة ريال مدريد أن العقد الذي يربطه بفريق باريس سان جيرمان يستمر حتى عام 2025 في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا فقط، وينتهي في عام 2024 عندما لا يتم الوفاء بهذا الشرط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، بحسب مصادر مقربة من مبابي، أن الدولي الفرنسي يؤكد عدم وجود ما يمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد عام 2024.

وتابعت أن مبابي يعتقد بالفعل أنه خدم بلاده فرنسا، حيث طلب منه إيمانويل ماكرون، رئيس الدولة، البقاء في باريس سان جيرمان، لكن حان الوقت للتفكير في مستقبله بشكل صحيح.

من ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة موقف ريال مدريد، الذي قرر عدم اتخاذ أي خطوة خاطئة في صفقة مبابي، وأن على الدولي الفرنسي أن يمهد طريقه لقلعة "سانتياغو برنابيو" بنفسه.

واختتمت الصحيفة وفقا لروسيا اليوم بالإشارة إلى أن ريال مدريد لن يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي، وإذا أراد اللاعب الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي فسيكون ذلك في صفقة مجانية عندما يكون لاعبا حرا في نهاية عقده.

يذكر أن ريال مدريد حاول التعاقد مع كيليان مبابي أكثر من مرة، الأولى في 2017، لكنه انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان.

أما المرة الثانية، فقد رفض باريس، عرضا مغريا لبيع نجمه في صيف 2021، وكادت أن تتم الصفقة مجانا بنهاية الموسم الماضي، إلا أن قائد منتخب فرنسا الجديد، جديد عقده في اللحظات الأخيرة.

وقام كليان مبابي بتجديد عقده مع النادي الباريسي لمدة 3 سنوات، إلا أن الموسم الأخير يبقى اختياريا، ويحق للمهاجم الفرنسي فقط تفعيل هذا البند من عدمه".

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