اختبار وحيد يحسم موقف هالاند من المشاركة أمام ليفربول

المصدر: وكالات

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يخضع النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي لتقييم لياقته البدنية، وذلك قبل مواجهة ليفربول غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هالاند انسحب من قائمة منتخب النرويج في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي فاز بها سيتي على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيتقرر موقف هالاند، الذي سجل 42 هدفا في كل البطولات هذا الموسم، وذلك بعد المران الأخير للفريق قبل المباراة المرتقبة التي ستقام على ملعب "الاتحاد".

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إيرلنج يتعافى، سنرى ذلك مساء، التدريب الأخير في الرابعة وسنرى كيف يشعر".

وسيكون لدى سيتي، الذي يبتعد خلف أرسنال المتصدر في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط مباراة مؤجلة، أسابيع مليئة بالمواجهات القوية.

وسيلعب الفريق مع بايرن ميونخ في مباراتي ذهاب وإياب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة أرسنال في مباراة أخرى حاسمة ومؤثرة في نهاية أبريل الجاري.

لذلك قد يكون إشراك هالاند في هذا الاسبوع مخاطرة في حال عدم اكتمال جاهزيته، لكن جوارديولا لا يستبعد أي شيء.

وقال جوارديولا: "سنرى، الأطباء واللاعب هم من سيقررون، في حال كان يشعر بأنه في حالة جيدة سنرى، في بعض المراحل من الحياة يكون هناك مجازفات وأحيانا يكون عليك فعل ذلك".

وتأكد غياب لاعب الوسط فيل فودين عن مانشستر سيتي، وذلك بعدما خضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية الاسبوع الماضي.

وأوضح جوارديولا: "أخبرني الأطباء أنه سيبتعد لمدة اسبوعين أو ثلاث أسابيع، سنرى كيف ستتطور الأمور بالنسبة له".

وابتعد ليفربول عن المنافسة هذا الموسم، حيث تراجع في الترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق 19 نقطة، لكن جوارديولا لازال يحترم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

وقال جوارديولا: "مازالوا فريقا استثنائيا، رأيي لم يتغير من أجل موسم واحد حيث تعرضوا للمزيد من الصعود والهبوط في المستوى، كل الفرق يحدث معها ذلك".

وتابع: "الآن المنافس الأكبر هذا الموسم هو فريق آخر، لكن في مباراة واحدة يمكنهم الفوز على الجميع، المباراة هي المباراة".

وتابع: "السؤال هو أن تحافظ على ذلك الاتساق وليفربول كان ذلك دائما، هذا الموسم لا أعرف لماذا ليسوا بتلك الحالة، وبصراحة لا أهتم لأنني لست هناك، لكن مما حدث في الماضي وهذا الموسم وفي المستقبل، سيكونون دائما منافسا قويا".

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