نابولي يفقد أهم أسلحته أمام ميلان

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن مهاجمه فيكتور أوسيمين سيغيب عن مواجهة ميلان في الدوري الأحد بسبب الإصابة.

ويتصدر النيجيري أوسيمين، الذي يخوض موسمه الثالث مع نابولي بعد فترات سابقة مع فولسفبورج الألماني وليل الفرنسي، قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 21 هدفاً.

وقال نابولي: "أوسيمين، منذ عودته مع المنتخب الوطني يشعر بعدم ارتياح في عضلات فخذه الأيسر وخضع لاختبارات كشفت عن إصابته، سيتم تقييم حالته الأسبوع المقبل".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة متقدماً بفارق 23 نقطة على حامل اللقب ميلان صاحب المركز الرابع بعد 27 مباراة ويسير في طريقه للفوز بأول لقب للدوري منذ 1990.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز