للمرة الرابعة.. أرتيتا مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن فوز ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بجائزة مدرب شهر مارس، ليحصدها المرة الرابعة هذا الموسم.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب شهر مارس في الدوري الإنجليزي، كل من الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، والإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإسباني يوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

وقاد ميكيل أرتيتا أرسنال لتحقيق 4 انتصارات في الدوري الإنجليزي، خلال شهر مارس الجاري، ليعزز المدفعجية صدارتهم لجدول ترتيب البريميرليغ.

وأصبح أرتيتا ثالث مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر 4 مرات أو أكثر، بعد بيب غوارديولا الذي حققها 4 مرات موسم 2018/2017، ويورغن كلوب الذي حققها 5 مرات موسم 2020/2019.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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