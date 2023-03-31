خطوة مثيرة تؤكد رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خطوة مثيرة، قد تساعد في عودته إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وبحسب قناة "Esport3" الإسبانية، طلب ليونيل من والده ووكيله خورخي ميسي، التحدث مع خوان لابورتا رئيس برشلونة مرة أخرى، والتفاوض حول عودته إلى صفوف البرسا.

وأكدت القناة الإسبانية، أن ميسي طلب عقد اجتماعات مطولة بين إدارة برشلونة وممثليه، لتحديد موقفه بشأن العودة إلى البلوغرانا، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني يتواصل بشكل يومي أيضاً مع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، لمناقشة المستجدات حول إمكانية عودته.

يذكر أن هناك 4 وجهات محتملة لميسي عقب نهاية الموسم الجاري، أولها تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، أو العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى واحد من الدوريين السعودي والأمريكي.

وسجل ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم 18 هدفاً، بواقع 13 هدفاً في الدوري الفرنسي، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف واحد في نهائي السوبر الفرنسي.

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