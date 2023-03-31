فينيسيوس يرفض ارتداء القميص رقم 7 مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ارتداء القميص رقم 7 مع الميرنغي، بعدما عرض عليه النادي ذلك الأمر.

وبحسب شبكة "OneFootball" البرتغالية، جاء رفض فينيسيوس الحصول على رقم 7، للابتعاد عن الضغوط ومقارنته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، والعديد من الأساطير الذين ارتدوا هذا الرقم أيضاً.

وأكدت الشبكة، أن فينيسيوس يرى كذلك أن هناك من أصيبوا بلعنة الرقم 7، وفشلوا بصورة كبيرة مع ريال مدريد بعد ارتداء هذا الرقم، وكان آخر ضحاياه، الثنائي الدومينيكاني ماريانو دياز، والبلجيكي إدين هازارد.

يذكر أن هناك أساطير ارتدت القميص رقم 7 مع ريال مدريد، بينها النجم السابق راؤول غونزاليس، وخوان غوميز غونزاليس‏ المعروف بخوانيتو، بخلاف رونالدو الذي ارتداه 9 مواسم مع ريال مدريد، شهدت العديد من الإنجازات للدون مع النادي الملكي.

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