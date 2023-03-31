5 أندية أوروبية تتنافس على ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تهتم خمسة أندية أوروبية بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع فريقه الإيطالي خلال الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "سبورتس مول" الإنجليزية، يعتبر تشيلسي بين أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع فيكتور أوسيمين، حيث رصد النادي الإنجليزي مبلغ 100 مليون يورو لإقناع نابولي بالتنازل عنه، خاصة أن مدرب البلوز غراهام بوتر يتمسك بضم الدولي النيجيري لتدعيم خط هجوم الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وأكدت الشبكة، أن تشيلسي يواجه منافسة شرسة مع أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وريال مدريد، التي تسعى أيضاً للتعاقد مع أوسيمين.

وانضم أوسيمين لنابولي صيف 2020 قادماً من ليل الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2025، وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو.

وشارك أوسيمين مع نابولي هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 21 هدفاً، وصنع 4 أهداف.

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