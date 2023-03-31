بينهم أوباميانج وزياش.. تشيلسي يقرر الإطاحة بـ 8 لاعبين في الصيف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخطط مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، للإطاحة بثمانية لاعبين في الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تقليل نفقاته الطائلة، على أن يكون بينهم الثنائي أوباميانج والنجم المغربي حكيم زياش.

وبحسب شبكة "سبورتس كيدا"، فإن إدارة تشيلسي تستعد لغربلة الفريق، بعد التعاقد مع لاعبين جدد في يناير الماضي، مشيرة إلى أن المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على رأس القائمة، خاصة إنه لم يقدم المستوى المتوقع منذ قدومه من برشلونة.

وفي نفس الوقت، ينتهي عقد الثنائي ماسون مونت وماتيو كوفاتشيتش في الموسم المقبل، وهناك إجماع أن الأول سيغادر بعد نهاية الموسم الجاري بعد فشل محادثات تجديد عقده، والثاني لم يبدأ بدوره محادثات التجديد مع النادي اللندني، ويهتم ليفربول بضمهما.

وأكدت الشبكة، أنه من المتوقع أن يتم السماح لثنائي خط الوسط كونور غالاغير روبن لوفتوس تشيك بالرحيل، مشيرة إلى أن هناك إمكانية أيضاً لرحيل ثنائي الهجوم كريستيان بوليسيتش والمغربي حكيم زياش، خاصة أن الأخير كان قريباً بالفعل من الانتقال لباريس سان جيرمان مطلع العام الجاري.

وتابعت الشبكة في تقريرها، أن حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي سيبحث عن وجهة جديدة بعدما فقد مركزه، لصالح زميله كيبا أريزابالاغا، ويمتلك الحارس السنغالي عرضاً خلال الفترة الحالية من نادي بايرن ميونخ الذي يرغب في التوقيع معه بطلب من المدرب توماس توخيل.

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