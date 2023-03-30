قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بقيادة أحمد عبد المقصود، اليوم الخميس عن قائمة الفريق للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني غدا الجمعة.

وتقام المباراة غدا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك والمريخ ودعا منافسات البطولة من دور المجموعات، حيث حسم الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري تأهلهما بالفعل من المجموعة الرابعة.

وقبل الجولة السادسة الأخيرة، يحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط ويليه شباب بلوزداد برصيد تسع نقاط ثم المريخ بخمس نقاط والزمالك بأربع نقاط.

وجاءت القائمة التي أعلنها الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي.

في خط الدفاع: عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعبد الله جمعة.

وفي خط الوسط: محمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي.

وفي خط الهجوم: ناصر منسي ويوسف أسامة نبيه.

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