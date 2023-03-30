بعد رحيله عن الأخضر السعودي.. رينارد يتولى تدريب منتخب سيدات فرنسا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين هيرفي رينارد، المدرب السابق للمنتخب السعودي، مديرا فنيا للمنتخب الفرنسي للسيدات.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي مساء الثلاثاء رحيل رينارد عن منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

وذكر الاتحاد الفرنسي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم:"بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مساء اليوم الخميس، يسعد الاتحاد الفرنسي الإعلان عن تعيين هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى أغسطس 2024 ."

وأضاف الاتحاد أن رينارد سيقود المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2023 للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 يوليو و20 أغسطس وكذلك في أولمبياد باريس 2024 المقرر من 25 يوليو إلى العاشر من أغسطس 2024 .

وأوضح الاتحاد الفرنسي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقره غدا الجمعة لتقديم رينارد رسميا أمام وسائل الإعلام، بحضور فيليب ديالو الرئيس المؤقت للاتحاد.

وسيعلن رينارد عن قائمة منتخب السيدات للمباراتين الوديتين المقررتين أمام كولومبيا وكندا يومي السابع و11 من أبريل المقبل، على الترتيب.

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