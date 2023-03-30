أبرز المرشحين لخلافة كونتي في تدريب توتنهام

المصدر: وام

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برغم إعلان نادي توتنهام الإنجليزي عن إسناد مسؤولية تدريب الفريق للمدرب المساعد كريستيان ستيليني حتى نهاية الموسم الحالي، فرض الجدل بشأن هوية المدرب الجديد للفريق نفسه بقوة على وسائل الإعلام الأوروبية عامة والإنجليزية بشكل خاص.

وأعلن توتنهام في منتصف الأسبوع الحالي عن فسخ التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي وإسناد المسؤولية لمساعده ستيليني حتى نهاية الموسم.

ومنذ الإعلان عن رحيل كونتي عن تدريب الفريق، بدأت التكهنات بشأن هوية المدرب الجديد، وأشارت تقارير إلى أن النادي بدأ فعليا اتصالاته لتوفير البديل على أن يبدأ المدرب الجديد عمله مع الفريق بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وأشار موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لأرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية إلى أن أبرز المرشحين لخلافة كونتي هم الألماني جوليان ناجلسمان والإنجليزي ستيفن جيرارد والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والنمساوي أوليفر جليزنر.

وفيما يرتبط جليزنر حتى الآن بعقد مع إنتراخت فرانكفورت الألماني، لا يرتبط أي من المدربين الآخرين بعقود مع أي أندية في الوقت الحالي.

وأقيل ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ الألماني قبل أيام، ولكن تقارير إعلامية في ألمانيا أكدت أن ناجلسمان يسعى للحصول على راحة لبعض الوقت لتقييم تجربته مع بايرن ميونخ وأن الانتقال للعمل في إنجلترا ليس ضمن أولوياته في الوقت الحالي.

ولم يرتبط ستيفن جيرارد بأي ناد منذ رحيله عن تدريب أستون فيلا الإنجليزي في 20 أكتوبر 2022 ، ويتميز جيرارد بخبرته بالدوري الإنجليزي كلاعب ومدرب.

وفي المقابل، يتمتع بوتشيتينو بخبرة كبيرة سابقة مع توتنهام؛ حيث تولى تدريب الفريق من 2014 إلى 2019، ولكنه لم يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي.

وبرغم هذه التقارير عن المرشحين لخلافة كونتي، قد تشهد الفترة المقبلة أسماء أخرى مرشحة لهذا المنصب في ظل التغييرات الممكنة في الإدارة الفني لبعض الأندية الأخرى مع نهاية الموسم وظهور بدائل أخرى متاحة أمام توتنهام.

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