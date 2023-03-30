مانشستر يونايتد يسجل 7.7 مليون دولار أرباحاً صافية

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مانشستر يونايتد عن أرباح صافية قدرها 6.3 مليون جنيه إسترليني (7.77 مليون دولار) في ثاني تقاريره المالية الفصلية الصادرة اليوم الخميس.

وأصدر النادي، الذي يخضع لعطاءات استحواذ، إحصاءاته المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات مانشستر 167.3 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 9.8 بالمائة على أساس سنوي.

وفي حين ارتفعت الإيرادات التجارية للنادي البالغة 78.7 مليون جنيه بنسبة 22.2 بالمائة على أساس سنوي، إلا أنه سجل انخفاضا في إيرادات البث وأيام المباريات.

وبلغت قيمة البث 58.7 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 32.1 بالمائة، وبلغ إجمالي الإيرادات 29.9 مليون جنيه إسترليني بانخفاض 13.6 بالمائة.

وقال مان يونايتد إن ”عائدات البث تراجعت بسبب مشاركة الفريق الأول في الدوري الأوروبي بدلا من دوري أبطال أوروبا في العام السابق”.

وظلت قروض مان يونايتد غير المتداولة البالغة 650 مليون دولار دون تغيير على أساس سنوي.

وكان لسعر الصرف تأثير على هذا الدين عند تحويله إلى الجنيه الإسترليني.

وارتفع سعر الصرف من 1.3486 في 31 ديسمبر 2021 إلى 1.2040 في 31 ديسمبر 2022 ، ما يعني ارتفاع ديون مان يونايتد بالجنيه الإسترليني من 477.1 مليون جنيه إسترليني إلى 535.7 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالفترة السابقة نفسها.

وأعلنت عائلة غليزر، مالكة مان يونايتد، في نوفمبر الماضي أنها تستكشف ”بدائل إستراتيجية” تضمنت بيعا محتملا لبطل الدوري الإنجليزي عشرين مرة.

واستنادا إلى العطاءات المعلنة، كان المرشحون الأوفر حظا لشراء النادي المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف.

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