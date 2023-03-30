تمهيداً للتعاقد مع أنشيلوتي.. رئيس الاتحاد البرازيلي يطير إلى مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتوجه رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز، إلى مدينة مدريد، خلال أيام، لإتمام التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وبحسب "ماركا" الإسبانية، فإن رودريجيز سيطير إلى العاصمة الإسبانية، 6 إبريل المقبل، لمقابلة أنشيلوتي وإتمام الاتفاق معه حول تولي تدريب منتخب البرازيل.

وأكدت الصحيفة، إن كاكا نجم البرازيل السابق، سيكون أبرز الداعمين لخطة رئيس الاتحاد البرازيلي بتعيين أنشيلوتي مدرباً لمنتخب البرازيل، خاصة أنه سبق وتدرب تحت قيادته في نادي ميلان.

وكانت العديد من التقارير العالمية، أكدت أن الاتحاد البرازيلي يعمل في الأيام الأخيرة على التعاقد مع أنشيلوتي لتولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل الأول، خلفاً للمدرب البرازيلي تيتي.

ورحل تيتي عن تدريب البرازيل، بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، على يد المنتخب الكرواتي.

وفي نفس الوقت، أكدت تقارير سابقة أن مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد سيتحدد بناء على نتيجة مباراتي الميرنغي أمام تشيلسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتهما 12 و18 أبريل المقبل.

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