4 أضعاف راتبه مع باريس.. عرض ضخم من الهلال لراموس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، عرضاً ضخماً من الهلال السعودي، لضمه الصيف المقبل، في ظل انتهاء تعاقده مع البي سي جي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، قدم الهلال السعودي عرضاً لراموس بقيمة 30 مليون يورو يحصل عليها في الموسم الواحد، أكثر مما يحصل مع باريس في موسمين، مشيرة إلى أن النادي السعودي على استعداد لرفع المبلغ إلى 50 مليون يورو سنوياً ليصل إلى 4 أضعاف راتبه الحالي، في إطار سعي السعودية لجذب نجوم كبار وإعطاء كرة القدم قدراً أكبر من الظهور الإعلامي، أملاً في استضافة كأس العالم 2030.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، إنه في الوقت نفسه لم يقدم باريس سان جيرمان حتى الآن أي عرض لراموس لتجديد عقده، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي محكم فيما يتعلق بخطوات التفاوض بسبب قواعد اللعب المالي النظيف التي ستكون ملزمة على النادي ببعض القيود بداية من الصيف المقبل.

وشددت الصحيفة، على أن راموس لم يتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله، حتى الآن.

يذكر أن راموس انتقل إلى باريس صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

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