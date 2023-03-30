بعد «الليغا».. برشلونة يقرر تمديد عقد تشافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جهز مسؤولو نادي برشلونة، عرضاً لمدرب الفريق تشافي هيرنانديز، لتجديد عقده مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن تمديد عقد تشافي مع برشلونة مسألة وقت، مشيراً إلى أن البرسا يمتلك عرضاً جاهزاً لمدربه.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تشافي يرغب في التركيز خلال الفترة الحالية بالملعب فقط، حتى حسم لقب الدوري الإسباني الذي سيكون بمثابة لقبه الأول لليغا.

وتولى تشافي تدريب برشلونة نوفمبر 2021 خلفاً لرونالد كومان، وقاد البلوغرانا في 77 مباراة، محققاً معهم لقب كأس السوبر الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني حالياً برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

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