قبل يومين من مواجهة ليفربول.. هالاند يغيب عن تدريب مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غاب النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، عن تدريبات السيتيسينز، اليوم الخميس، قبل 48 ساعة من مواجهة ليفربول، التي تقام السبت 1 أبريل، على ملعب الاتحاد، بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند غادر معسكر منتخب النرويج قبل مواجهتي إسبانيا وجورجيا في تصفيات يورو 2024، بعد شعوره بآلام في الفخذ، استوجبت حصوله على راحة لمدة أسبوعين.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن هالاند لم يتواجد في مقر مانشستر سيتي اليوم الخميس، وأثار غيابه الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة ليفربول.

وكان آلف والد هالاند صرح قبل أيام، أنه لا يمكن أن يتغيب اللاعب عن التدريبات لمدة أسبوعين، ثم يشارك في مباراة ليفربول.

يذكر أن هالاند سجل مع مانشستر سيتي هذا الموسم 28 هدفاً في بطولة الدوري الإنجليزي، يتصدر بها جدول ترتيب هدافي المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز