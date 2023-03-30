انتهاء فترة التوقف.. مباريات حاسمة تجتاح الملاعب الأوروبية في أبريل

المصدر: وام

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بعد فترة التوقف الأولى في 2023 بسبب الأجندة الدولية، تستأنف بطولات الأندية في أوروبا فعالياتها المحلية والقارية بنشاط مكثف في شهر أبريل المقبل، الذي يشهد عددا من المباريات الحاسمة والكبيرة في مختلف البطولات.

ويفتتح مانشستر سيتي سجل المباريات الكبيرة في أبريل بلقاء مثير مع ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد غد السبت. وبرغم ابتعاد ليفربول عن سباق الصدارة في الموسم الحالي، على عكس الكثير من التوقعات قبل بداية الموسم، تظل المباراة بين الفريقين في غاية الأهمية نظرا للإثارة المعتادة في مبارياتهما سويا على مدار السنوات الماضية، التي شهدت منافسة قوية بينهما على لقب البطولة وإن كان التفوق فيها لمانشستر سيتي بشكل كبير.

ويحتاج مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي للفوز في لقاء القمة أمام ليفربول لمواصلة الضغط على أرسنال المتصدر بينما يسعى ليفربول للفوز لمواصلة الضغط ليكون بين الفرق الأربعة المتأهلة لدوري الأبطال.

وفي اليوم نفسه، يشهد الدوري الألماني مباراة قمة بين بايرن ميونخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند، الذي يتصدر جدول المسابقة حاليا بفارق نقطة واحدة، ما يجعل المباراة صراعا صريحا وقويا على الصدارة.

وفي اليوم التالي، الأحد، تجتذب مباراة نابولي مع ميلان في الدوري الإيطالي اهتماما كبيرا كونها بين الفريق المتصدر (نابولي) وميلان حامل اللقب.

ويتطلع نابولي إلى الفوز في المباراة لمواصلة العد التنازلي السريع باتجاه الفوز باللقب للمرة الأولى من 1990؛ حيث يتصدر الفريق جدول المسابقة بفارق 19 نقطة أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني، ويحتاج نابولي للفوز في 5 من 11 مباراة متبقية له ليتوج بطلا للمسابقة بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين.

وقد يحسم نابولي اللقب تماما خلال أبريل؛ حيث يخوض خلال هذا الشهر 4 مباريات أخرى بخلاف مباراة ميلان، ويلتقي خلال المباريات الأربع كلا من ليتشي وفيرونا ويوفنتوس وساليرنتانا.

كما تأتي المواجهة بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ضمن المواجهات القوية المرتقبة يوم الأحد المقبل نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين وتوتنهام على المركز الثالث في جدول المسابقة، والذي يحتله مانشستر يونايتد الآن برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام و3 نقاط عن نيوكاسل.

ويشهد الدوري الإنجليزي خلال أبريل أيضا أكثر من مباراة كبيرة؛ حيث يحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في 4 أبريل ثم يستضيف أرسنال في 9 من الشهر نفسه، ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال في لقاء قمة على صدارة جدول المسابقة في 26 من نفس الشهر، قبل 3 أيام من المواجهة المثيرة أيضا بين أرسنال وتشيلسي.

ويخوض توتنهام 3 مواجهات قوية في إطار السباق على المركز الثالث حيث يحل ضيفا على نيوكاسل ثم يستضيف مانشستر يونايتد ويحل ضيفا على ليفربول في 23 و27 و30 أبريل على التوالي.

ويستضيف برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في 23 أبريل، وذلك في أبرز مواجهات الدوري الإسباني بذلك الشهر، ولكن المواجهة الأقوى في الكرة الإسبانية ستكون بين برشلونة وريال مدريد في 5 أبريل بلقاء الإياب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان برشلونة فاز على ريال مدريد في عقر داره 1-0 ذهابا.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني حاليا بفارق 12 نقطة أمام ريال مدريد حامل اللقب، وذلك بعد فوزه على ريال مدريد 2-1 قبل فترة التوقف الدولي مباشرة، ويستطع برشلونة الاقتراب بشكل كبير من حسم اللقب في أبريل، حال واصل انتصاراته المتتالية في المسابقة؛ حيث يخوض الفريق خلال أبريل 6 مباريات في الدوري أمام إلتشي وجيرونا وخيتافي وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتيس.

وفي الدوري الفرنسي، يلتقي باريس سان جيرمان فريق ليون في 2 أبريل، وذلك في لقاء قمة تقليدي بالمسابقة رغم ابتعاد ليون عن المراكز الأولى في الموسم الحالي.

كما تشهد المسابقة أكثر من مواجهة كبيرة في أبريل، ومنها لقاءات باريس سان جيرمان مع لانس ولانس مع موناكو وليون مع مارسيليا.

كذلك يشهد الدوري البرتغالي لقاء القمة التقليدي بين بنفيكا المتصدر وبورتو حامل اللقب في 7 أبريل المقبل.

ويتصدر بنفيكا المسابقة حاليا بفارق 10 نقاط أمام بورتو قبل آخر 9 مباريات على نهاية الموسم ويحتاج بنفيكا إلى الفوز في 6 من المباريات المتبقية لحسم اللقب لصالحه، بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين.

وإذا حقق بنفيكا الفوز على بورتو في هذه القمة المرتقبة، سيقترب خطوة أكبر من حسم اللقب، وربما يكون ذلك مع نهاية شهر أبريل نفسه.

ويشهد الدوري الهولندي في 23 أبريل المقبل لقاء القمة التقليدي بين آيندهوفن وأياكس علما بأن الفريقين يتنافسان بقوة على المركز الثاني في جدول المسابقة التي يتصدرها فينورد حاليا بفارق 6 نقاط أمام أياكس.

كذلك، تجتذب مباريات الذهاب والإياب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا اهتماما كبيرا في ظل قوة المنافسة والتحدي بين الفرق المختلفة، ويلتقي في هذا الدور مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ وبنفيكا مع انتر ميلان وميلان مع نابولي وريال مدريد مع تشيلسي.

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