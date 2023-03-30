رغم اهتمام الكبار.. مورينيو يقرر الاستمرار مع روما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي مستقبله، بعدما شهدت الفترة الأخيرة اهتمام بعض الفرق بالحصول على خدماته.

وكانت تقارير صحفية، أكدت اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني وعدة فرق إنجليزية، بالتعاقد مع مورينيو، إلا أن البرتغالي المخضرم قرر البقاء في منصبه مدرباً لروما حتى نهاية عقده صيف 2024، وفقاً لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو اتخذ هذا القرار قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة، بعدما أظهرت بعض الأندية اهتمامها بالتعاقد معه.

يذكر أن مورينيو تولى تدريب روما صيف 2021، وقاد الفريق الإيطالي للتتويج بالنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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