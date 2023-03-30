توتنهام ومنتخب السعودية.. آخر العروض التدريبية لزيدان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، أصبح مطلوباً هذه الفترة لتولي تدريب أكثر من فريق، إذ يهتم نادي توتنهام الإنجليزي بالتعاقد معه، بخلاف دخوله قائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية.

وكان توتنهام أعلن مؤخراً إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي من منصبه، فيما رحل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب منتخب السعودية، بعد تلقيه عرضاً من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب السيدات، في بطولة كأس العالم التي تقام يوليو المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن توتنهام مهتم بالتعاقد مع زيدان، الذي لم يتولى تدريب أي فريق بعد رحيله عن ريال مدريد عام 2021، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي طلبت من زيدان عن طريق وكيل أعماله معرفة موقفة من العرض.

وفي نفس الشأن، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن زيدان ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب الأول، مشيرة إلى أن القائمة تضم حالياً، البرتغالي جورجي خيسوس، والإيطالي روبرتو مانشيني، والسعودي سعد الشهري، بخلاف زيدان.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن هناك إمكانية لدخول أسماء جديدة خلال الأيام المقبلة، لقائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية، خلفاً لرينارد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز