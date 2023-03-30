في لعبة «بوكر».. نيمار يبكي بعد خسارة مليون يورو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحسر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، على خسارة مبلغ مليون يورو، في لعبة "بوكر".

وبحسب موقع "sportskeeda"، فإن خسارة نيمار لهذا المبلغ جاءت بعد لعب امتد على مدار ساعتين، ولم يكن البرازيلي منزعجاً من الخسارة، حيث تظاهر مازحاً بالبكاء، ثم قام بتشغيل موسيقى حزينة، وقال ساخراً إنه سينشر المقطع على موقع "يوتيوب".

وعلى الرغم من خسارة هذا المبلغ، استمر نيمار في مواصلة لعب "البوكر"، التي تعد من هوايته في أوقات الفراغ، وبعد انتشار هذا الفيديو، واجه البرازيلي مشكلة أخرى حيث تم اختراق حسابه الشخصي من قبل مجهولين على موقع "تويتر"، وقاموا بنشر تغريدات مسيئة، لكن اللاعب أوضح فيما بعد أن حسابه اخترق وتم مسح هذه الرسائل.

يذكر أن نيمار خضع لجراحة في كاحله هذا الشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان وليل بالدوري الفرنسي، 19 فبراير الماضي، ويغيب على أثر تلك الإصابة عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري 2023/2022.

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