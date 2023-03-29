موعد قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء قرعة دور الثمانية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أنه سيتم إجراء القرعة مساء الخامس من أبريل القادم بمقره وسيتم بث السحب عبر منصات الاتحاد الرسمية.

وأضاف كاف أن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات مرحلة المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية سوف تجرى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح:" تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا حتي الآن كل من شباب بلوزداد والترجي وشبيبة القبائل وصن داونز والرجاء وسميبا والوداد وفريق من الأهلي المصري والهلال السوداني".

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