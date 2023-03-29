التشكيلة المثالية لليفربول عبر التاريخ تخلو من محمد صلاح!

المصدر: البيان

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صدم نظام "شات جي بي تي" عشاق النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عندما تم سؤاله عن التشكيلة المثالية للريدز عبر التاريخ، حيث خلت التشكيلة من الفرعون المصري بالرغم من كونه الهداف التاريخي لفريق ليفربول برصيد 129 هدفا، خلال 6 مواسم فقط، متجاوزا الهداف السابق الأسطورة روبي فاولر.

كما يعتبر "الفرعون" الهداف التاريخي "للريدز" في دوري أبطال أوروبا، متجاوزا الأسطورة ستيفن جيرارد.

لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن أرقام صلاح المذكورة لا تكفي لأن يقتحم قائمة أفضل تشكيلة من لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية وفقاً لروسيا اليوم، تشكيلة من 11 لاعبا اختارهم الذكاء الاصطناعي، إذ جاء الحارس راي كليمنس الذي لعب 14 موسما مع "الريدز"، وأمامه رباعي مكون من زميليه فيل نيل في الظهير الأيسر وفي متوسط الدفاع الإسكتلندي آلان هانسن نجم الفريق في الثمانينات، لكن المفاجأة كانت بتواجد الظهير الأيمن الحالي ترينت ألكسندر-أرنولد وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك في القائمة.

وفي خط الوسط، حضر كيفن كيغان على الجانب الأيسر، وفي الناحية المقابلة جون بارنز، وفي خط الوسط غراهام سونيس وستيفن جيرارد.

وحجز هداف ليفربول التاريخي إيان راش مكانه في خط الهجوم، وإلى جانبه اللاعب والمدرب السابق الأسطورة كيني دالغليش.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 178 هدفا خلال 293 مباراة، لكنه مرشح أن ينهي الموسم في المركز الخامس، إذ تفصله 8 أهداف فقط عن ستيفن جيرارد، خامس الهدافين عبر تاريخ "الريدز".

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