بهاتريك جديد.. ميسي يزاحم رونالدو ودائي على الصدارة الدولية

المصدر: وام

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واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتفالاته مع منتخب بلاده بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) قاد بها الفريق للفوز الكبير 7-0 على منتخب كوراساو في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في مدينة سانتياجو دل استيرو الأرجنتينية.

وأقيمت المباراة صباح اليوم بتوقيت الإمارات، وشهدت تفوقا تاما للمنتخب الأرجنتيني في مباراته الودية الثانية خلال عام 2023 وهي الثانية أيضا بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال 2022.

وسجل ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 20 و33 و37، وسجل الأهداف الأربعة الأخرى نيكولاس جونزاليس وإنزو فيرنانديز وآنخل دي ماريا وجونزالو مونتيل في الدقائق 23 و35 و78 من ضربة جزاء و87.

ورفع ميسي بهذا رصيده من الأهداف في المباريات الدولية مع منتخب بلاده إلى 102 هدف ليدخل نادي المائة هدف دولي، والذي يضم لاعبين اثنين آخرين فقط هما البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (122 هدفا) والمهاجم الإيراني السابق علي دائي (109 أهداف).

وأضاف ميسي بهذا إنجازا جديدا إلى سجل إنجازاته وأرقامه القياسية والمميزة خلال مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية والمنتخب.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في مسيرته الاحترافية إلى 803 أهداف في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مسيرتهم الاحترافية على مستوى الأندية والمنتخبات، ولا يتفوق عليه سوى البرتغالي رونالدو (832 هدفا).

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