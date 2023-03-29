لأول مرة.. قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي تضم فيرغسون وفينغر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، انضمام السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، والفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق، إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

واعتادت رابطة الدوري الإنجليزي منذ إنشاء قاعة المشاهير، على تكريم اللاعبين، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تضم فيها مدربين.

وقال فيرغسون عن انضمامه إلى قاعة المشاهير: "يسعدني حقاً الانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي، شرف كبير أن تحصل على مثل هذا التقدير"، فيما علق فينغر، قائلاً: "ممتن للغاية لاختياري في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي، أردنا دائماً تقديم شيئاً مميزاً للجماهير".

ويعد فيرغسون أنجح مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث توج بـ 13 لقباً، خلال مسيرته الرائعة مع مانشستر يونايتد التي استمرت 27 عامًا وتخللها 21 موسماً.

وقضى فينغر 22 عامًا مع أرسنال، وحصد البريميرليغ ثلاث مرات، وأطلق على لقب 2004 الدوري الذهبي، بعدما فاز به المدفعجية دون أي هزيمة طوال الموسم.

وتحتفي قاعة المشاهير بلاعبي الدوري الإنجليزي منذ إنشائها عام 1992، ويعد الانضمام لها بمثابة جائزة تقديرية على إنجازات اللاعب خلال فترة لعبه في البربميرليغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز