سباق الميركاتو الصيفي وانتقالات اللاعبين يتصدر المشهد الأوروبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم دخول بطولات الدوري المحلية في أوروبا و البطولات القارية للأندية مراحلها الحاسمة خلال الأسابيع المقبلة إلا أن تحركات الأندية في ملف انتقالات اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل تستحوذ على قدر كبير من اهتمام وسائل الإعلام في أوروبا.

فقد بدأت الأندية الكبيرة في وضع خارطة تعاقداتها ومحاولات استقطاب أبرز اللاعبين مبكرا في ظل المنافسة القوية المتوقعة من عدة أندية كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت النتائج التي حققتها بعض الأندية الكبيرة في الآونة الأخيرة دافعا لها إلى التفكير مبكرا في كيفية تدعيم صفوفها بأبرز العناصر خلال سوق الانتقالات الصيفية أملا في المنافسة بشكل أفضل في المواسم المقبلة.

يأتي على رأس هذه الأندية كل من ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، نظرا لأن النتائج التي حققتها هذه الأندية لم تكن بالقدر المأمول في الفترة الماضية.

وفيما كان تشيلسي الإنجليزي أكثر الأندية إنفاقا على صفقات شراء اللاعبين في فترتي الانتقالات الماضيتين، ينتظر أن ينشط أكثر من ناد بشكل كبير في فترة الانتقالات المرتقبة عقب نهاية الموسم الحالي.

ومع التغيير في الإدارة الفنية لبايرن ميونخ بإقالة جوليان ناجلسمان وتعيين المدرب توماس توخيل خلفا له، تسود التوقعات حاليا بأن يطالب توخيل بضم عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل خاصة مع المنافسة القوية التي واجهها الفريق في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل بايرن ميونيخ، الذي احتكر لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية، المركز الثاني في جدول المسابقة حاليا بفارق نقطة واحدة فقط عن بروسيا دورتموند قبل لقاء القمة المرتقب بينهما مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إلى أن ماسون ماونت لاعب تشيلسي الإنجليزي يتصدر قائمة اهتمامات بايرن في الصيف المقبل، وقد يكون اللاعب هو أول مطالب توخيل في الميركاتو الصيفي علما بأن ماونت يأتي أيضا ضمن أبرز اهتمامات ليفربول الإنجليزي.

ونوهت النسخة الألمانية من "سكاي سبورتس" إلى أن النجم الإسباني الشاب جافي لاعب برشلونة الإسباني، أصبح ضمن اهتمامات بايرن ميونيخ وأن النادي على استعداد لخوض المنافسة مع الأندية الكبيرة الأخرى التي ترغب في ضم اللاعب.

لكن ذلك سيكون مرهونا بعدم توقيع اللاعب لعقد جديد مع برشلونة بعد الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا بعدم أحقية برشلونة بقيد اللاعب ضمن قائمة الفريق الأول وإعادته إلى قطاع الشباب بالنادي خاصة وأن برشلونة سيكرر وقتها توقيع بند جزائي في عقد اللاعب يشترط فيه الحصول على مليار يورو للتفريط في جافي.

وفيما أصبح البرتغالي رافاييل لياو مهاجم ميلان الإيطالي هدفا للعديد من الأندية الكبيرة بعد الأداء الراقي الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي وفوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، أصبح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن اهتمامات ميلان أيضا في الفترة المقبلة.

وقدم موراتا موسما متميزا مع أتلتيكو الموسم الحالي حتى الآن، وسجل 10 أهداف بالدوري الإسباني ليدخل في سباق الهدافين بالمسابقة، ما جعله بديلا جيدا لدى ميلان حال رحل لياو عن صفوف الفريق خاصة وأن موراتا يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإيطالي.

وفي الوقت نفسه، دخل النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيشا كفارستيخيليا الثنائي الهجومي لفريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي ضمن اهتمامات أندية أوروبية كبيرة لما يقدمه اللاعبان من أداء مميز في الموسم الحالي.

ويتصدر أوسيمين قائمة هدافي الدوري الإيطالي حاليا برصيد 21 هدفا مقابل 12 هدفا لزميله الجورجي، الذي يعتبر أحد أهم العوامل وراء تفوق نابولي في الموسم الحالي بسبب المهارات المتميزة التي يمتلكها.

ويستطيع نابولي الآن المطالبة بأكثر من 100 مليون يورو للتنازل عن أوسيمين بعدما ارتفعت القيمة السوقية للاعب مؤخرا 30 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى رغبة بوروسيا دورتموند الألماني في الحصول على 150 مليون يورو على الأقل للتنازل عن لاعبه الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام /19 عاما/، الذي يعتبر من أبرز النجوم في أوروبا حاليا كما ارتفعت قيمته السوقية مؤخرا إلى 110 ملايين يورو.

ويضع أكثر من ناد أوروبي كبير اسم اللاعب الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ضمن اهتماماته بعد الموسم المتميز للاعب مع فريقه في الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز