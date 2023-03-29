سون عن رحيل كونتي: أشعر بالمسؤولية.. كان يجب أن ألعب بشكل أفضل

المصدر: وكالات

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أعرب سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، عن أسفه لرحيل المدرب أنطونيو كونتي عن الفريق، مشدداً على شعوره بالمسؤولية عن ذلك بعد فشله في تكرار أدائه الممتاز بالموسم الماضي.

وشارك سون البالغ عمره 30 عاما في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي برصيد 23 هدفا ليساعد توتنهام على احتلال المركز الرابع تحت قيادة كونتي، لكن الدولي الكوري الجنوبي سجل ستة أهداف فقط في المسابقة حتى الآن.

وانفصل توتنهام عن كونتي يوم الأحد الماضي بعد ثمانية أيام من وصفه للاعبيه في مؤتمر إعلامي استثنائي بعد التعادل 3-3 مع ساوثامبتون بأنهم أنانيون ويفتقرون إلى روح الفريق وغير قادرين على اللعب تحت الضغط.

وقال سون بعد خسارة كوريا الجنوبية الودية 2-1 أمام أوروجواي في سول أمس الثلاثاء "كلاعب، أنا آسف حقاً، إنه مدرب من طراز عالمي وخضنا رحلة رائعة معاً، كان يجب أن ألعب بشكل أفضل، أشعر بالمسؤولية عن رحيله لأنني لم أساعد النادي كثيراً، أنا ممتن لما فعله، إنه مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة".

وخرج توتنهام من منافسات الكأس المحلية وكذلك دوري أبطال أوروبا، ويحتل حاليا المركز الرابع في الدوري برصيد 49 نقطة من 28 مباراة وسيلعب يوم الثلاثاء المقبل خارج أرضه مع إيفرتون.

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