أبرزها المادة والاستقرار.. عوامل تضع مستقبل ميسي أمام 4 سيناريوهات

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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ماذا سيختار ميسي؟ سؤال يراود عشاق كرة القدم، التي تترقب الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للتعرف على هوية الفريق الذي سيمثله بطل العالم في الموسم المقبل، حال رحيله عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان، الذي بات وشيكاً.

وظهرت عروضاً جديدة خلال الفترة الأخيرة من شأنها التأثير على الاختيار الجديد لميسي، لعل أبرزها عروض أندية الدوري السعودي التي تتنافس حالياً للتوقيع مع "البرغوث"، على غرار نادي النصر الذي تعاقد مع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة على المستوى العالمي.

وتكشف أربعة سيناريوهات لا خامس لها، عن الخطوة المتوقعة لميسي عقب نهاية الموسم الجاري، نستعرضها خلال الأسطر التالية

باريس سان جيرمان

يتمسك مسؤولو باريس سان جيرمان ببقاء ميسي بين صفوف العملاق الباريسي، موسم آخر على الأقل، وإغلاق أي منفذ أمام الأندية الطامحة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، خاصة أن البي سي جي مازال يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ويؤمن مسؤولو النادي أن الحفاظ على نجومه يعد خطوة هامة للوصول إلى حلم التتويج.

ويحتوي عقد ميسي على بند يحق بموجبه لباريس سان جيرمان تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني لمدة موسم جديد، لكن يتوقف تفعيل هذا البند على موافقة ميسي أولاً، خاصة إنه لا يجوز تفعيله إلا بموافقة الطرفين.

ورغم وضع ميسي لباريس سان جيرمان على رأس أولوياته حسب ما أكدته صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لاسيما بعد انسجامه مع الفريق هذا الموسم وإظهار الكثير من قدراته، إلا أن جماهير النادي الفرنسي ربما تتسبب في تغيير موقف النجم الأرجنتيني، بعدما توترت العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، وأطلقت عليه صافرات الاستهجان في آخر مباراة لباريس بالدوري الفرنسي، بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكراً، بخلاف مماطلته في تجديد العقد.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في وقت سابق، تفاصيل العرض الأخير المقدم من باريس سان جيرمان لتمديد عقد ميسي، حيث يتمثل في حصول اللاعب على 30 مليون يورو سنوياً وهو نفس المقابل الذي يحصل عليه الآن مع البي سي جي، فيما حصل ميسي مع باريس في الموسم الأول على 25 مليون يورو، ومثلهم منحة توقيع.

برشلونة

يعتبر برشلونة هو المنافس الأبرز لباريس سان جيرمان، وسط مؤشرات تؤكد أن ميسي يحن للعودة إلى ناديه القديم، للاعتزال بين جدرانه، وهو ما أكده النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، صديق ميسي المقرب، حيث صرح أن عودة ميسي لبرشلونة ممكنة إذا اتخذ خوان لابورتا رئيس النادي خطوات جادة في هذا الملف، وقال: "بنسبة 50% ميسي سيعود لبرشلونة، لابورتا عليه أن يبذل جهداً للتعاقد معه، إذا اتخذ رئيس برشلونة الخطوة، سيعود ميسي".

ويمثل الراتب السنوي لميسي العائق الوحيد أمام عودته لبرشلونة، نظراً للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني، التي كانت سبباً رئيسياً في رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف البلوغرانا وانتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2021.

ومن جانبها رفضت إدارة برشلونة الاستسلام أمام العقبات الاقتصادية، حيث بدأت في البحث عن خطط بديلة بهدف عودة نجم التانغو إلى أحضان الكامب نو من جديد، وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيتم تقديم راتباً ليس مرتفعاً لميسي من جانب برشلونة، لكن سيحق له الحصول على نسبة من الأرباح التجارية الناتجة عن عودته.

الدوري السعودي

تزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد نجاح النصر في التعاقد مع رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، وشهدت الفترة الأخيرة منافسة قوية بين ناديي الهلال واتحاد جدة لحسم صفقة ميسي.

جهز الهلال عرضاً لميسي بقيمة 220 مليون يورو، يحصل عليها النجم الأرجنتيني لمدة موسم واحد وهي فترة التعاقد، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، مشيرة إلى أن النادي الأزرق أضاف مبلغ 20 مليون يورو، زيادة في راتب ميسي عن غريمه رونالدو الذي يحصل على 200 مليون يورو سنوياً مع النصر السعودي.

ومن جانبه، جهز اتحاد جدة هو الآخر عرضه المالي نظير التعاقد مع ميسي، حيث رصد 88 مليون يورو راتب سنوي، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

الدوري الأمريكي

يعد نادي انتر ميامي الأمريكي الذي يمتلك نسبة من حصته نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، أحد الوجهات المتوقعة لميسي في الموسم المقبل.

وفي هذا الشأن، قال فيل نيفيل المدير الفني لفريق انتر ميامي، أن انتقال ليونيل ميسي للدوري الأمريكي ولفريقه سيكون التعاقد الأكبر في التاريخ، مشيراً إلى أن النجم الأرجنتيني هو المطلب الرئيسي الذي يحتاجه فريقه في سوق الانتقالات.

وبسبب ميسي، أقدمت الأندية الأمريكية على خطوة غريبة، حيث عقدت اجتماعًا قبل 6 أسابيع، لمناقشة بعض القضايا التي كان أبرزها التعاقد مع ميسي، في ظل القيود المالية التي يواجها نادي انتر ميامي لإتمام عملية التعاقد مع النجم الأرجنتيني، حيث تنص قيود الدوري الأمريكي على منح اللاعبين 3 ملايين دولار في الموسم كحد أقصى، مع استثناء اللاعب المتميز براتب قدره 6 ملايين دولار، وهو ما يمنع انتر ميامي من التعاقد مع ميسي، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن أندية الدوري الأمريكي اتفقت جميعها على الإسهام بدفع قيمة عقد ميسي، بغض النظر عن الفريق الذي سيختار اللعب معه، مثل انتر ميامي أو لوس أنجلوس أو أي نادٍ آخر.

ويأتي إسهام جميع الأندية الأمريكية في صفقة التعاقد مع ميسي، لضمان زيادة شهرة الدوري الأمريكي، وزيادة بيع حقوق البث التلفزيون للمباريات، ولأن إسهامها في الصفقة سيقابله أرباح كبيرة ستجنيها جميع الأندية، كما سيسهم قدومه في اهتمام المواطنين برياضة كرة القدم، قبل بداية بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وتبقى الخيارات جميعها متاحة أمام ميسي، فإذا كان هدفه المقابل المادي سيكون اختياره الأول بالطبع الانتقال إلى الدوري السعودي، ثم الدوري الأمريكي، وإذا فضل الاستقرار سيكون مصيره البقاء مع باريس، أما إذا ساوره الحنين سيعود البرغوث إلى برشلونة، لكن في هذه الحالة لن ينال المقابل المادي المنتظر.

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