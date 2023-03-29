استغلالاً لقرار أنشيلوتي.. فناربخشة يتمسك بالتعاقد مع هازارد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي فناربخشة التركي يتمسك بالتعاقد مع الدولي البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني وعدم مشاركته مع الميرنغي طوال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيواصل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عدم اعتماده على هازارد الفترة المقبلة، الأمر الذي جعل نادي فناربخشة التركي يسعى لاستغلال هذا الأمر للتعاقد مع هازارد، بعدما فشلت الصفقة في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة، إن ريال مدريد سيعمل على بيع هازارد الصيف المقبل لجني أي أموال من وراء رحيله، في ظل علم مسؤولي النادي أن القيمة التسويقية للاعب قد قلت، لابتعاده عن المباريات.

وأكدت الصحيفة، أن فناربخشة عليه أن يقنع هازارد بالرحيل عن ريال مدريد، خاصة بعدما صرح اللاعب مؤخراً وأكد تمسكه بالاستمرار مع الميرنغي حتى نهاية عقده صيف 2024.

يذكر أن هازارد شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 7 مباريات فقط، بواقع 3 مباريات في الدوري الإسباني، ومثلهم في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفاً وصنع هدفاً آخر.

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