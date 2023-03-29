400 ألف أسترليني أسبوعياً.. راشفورد يرفض عرضاً ضخماً من باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، رفض عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان، للانتقال إلى صفوفه، وفضل الاستمرار في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن باريس سان جيرمان عرض على راشفورد الصيف الماضي راتب يقدر بـ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مشيرة إلى أن اللاعب الشاب رفض الانتقال للدوري الفرنسي، وتمسك بالاستمرار في الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد قام بعدها بتفعيل بند تمديد عقد راشفورد لمدة موسم إضافي، ليضمن استمراره بين صفوف الشياطين الحُمر حتى صيف 2024.

يأتي ذلك بعدما اعترف ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، في وقت سابق، بوجود مفاوضات مع راشفورد، حيث قال: "تحدثنا معه من قبل، نحن لا نخفي الأمر، لاعب رائع وأي فريق كبير سيلاحقه".

وخاض راشفورد 44 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، أحرز خلالها 27 هدفاً، وصنع 9 أهداف.

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