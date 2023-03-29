102 هدف.. ميسي يبدأ مطاردة رونالدو على رقم دولي جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجل أرقامه القياسية مع منتخب بلاده، بوصوله إلى 102 هدف، بعد هاتريك سجله في شباك كوراساو.

ولعب منتخب الأرجنتين مباراة دولية ودية أمام كوراساو، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو ديل استيرو، انتهت لصالح التانغو بسبعة أهداف دون رد.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أمتلك ميسي في جعبته قبل فترة التوقف الدولي الحالية 98 هدفاً مع منتخب الأرجنتين، و799 هدفاً بشكل عام مع الأندية والمنتخبات، قبل أن يحرز هدفاً في شباك بنما قبل أيام، ثم هاتريك أمام كوراساو، ليصل إلى 102 هدف دولي، و803 هدف في مسيرته بشكل عام.

وبات ميسي ثالث لاعب يتخطى حاجز الـ 100 هدف دولي، بعد الإيراني علي دائي (109 هدف)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (122 هدفاً).

وجاء هاتريك ميسي في شباك كوراساو ليكون هو التاسع في مسيرته مع منتخب الأرجنتين، خلال 174 مباراة دولية.

يذكر أن ميسي توج مؤخراً بلقب كأس العالم 2022، وهي البطولة التي استعصت عليه طوال مسيرته الكروية، قبل أن ينجح في اقتناصها بعد محاولات عدة.

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