الدفاع يخطف الأضواء في فوز فرنسا على أيرلندا .. وديباي يقترب من لقب تاريخي مع هولندا

المصدر: وام

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فيما استحوذ خط الهجوم الفرنسي على معظم الأضواء خلال المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، خطف حارس المرمى مايك ماينان كثيرا من الأضواء والاهتمام خلال مباراة الفريق الثانية بالتصفيات نفسها.

وكان المهاجم الفرنسي الخطير كيليان مبابي سجل هدفين في المباراة الأولى بالتصفيات ليقود المنتخب الفرنسي إلى الفوز الكبير 4-0 على نظيره الهولندي، فيما لعب ماينان الدور الأبرز في فوز الفريق الثاني بالتصفيات بتصديه لأكثر من كرة خطيرة ساعدت الفريق على الخروج فائزا 1-0 على مضيفه الأيرلندي أمس الاثنين.

وواجه المنتخب الفرنسي صعوبة كبيرة في مواجهة الدفاع الأيرلندي خلال الشوط الأول، ثم جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع المدافع الفرنسي بنيامين بافارد بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبعدها تصدى ماينان لأكثر من هجمة خطيرة في ظل انتفاضة المنتخب الأيرلندي ومحاولاته تعديل النتيجة عن طريق الهجمات المرتدة.

وبهذا، نال خط الدفاع بقيادة بافارد وحارس المرمى ماينان القدر الأكبر من الإشادة الجماهيرية والإعلامية في ظل المساهمة الكبيرة في حصد 3 نقاط غالية في مسيرة الفريق بالتصفيات.

وساهم تألق الدفاع وماينان في تكرار إنجاز للمنتخب الفرنسي لم يتحقق منذ ما يقرب من 4 عقود؛ حيث حقق الفريق الفوز في 5 مباريات متتالية بتصفيات البطولة كأس العالم والبطولة الأوروبية دون اهتزاز شباكه للمرة الأولى منذ أن حقق هذا خلال الفترة من نوفمبر 1981 إلى ديسمبر 1984 علما بأن المباريات الخمسة في تلك الفترة كانت جميعا في تصفيات مونديال 1982 و1986 فيما خاض الفريق يورو 1984 دون تصفيات بصفته ممثل البلد المضيف.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، استعاد المنتخب الهولندي اتزانه بعد الهزيمة 0-4 في الجولة الأولى أمام فرنسا وتغلب على منتخب جبل طارق 3-0 في مباراة شهدت رقما مميزا لممفيس ديباي /29 عاما/ مهاجم المنتخب الهولندي؛ حيث سجل اللاعب الهدف الأول للفريق في المباراة ليصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف أو أكثر للمنتخب الهولندي في مرمى فريق معين خلال القرن الحالي.

ورفع ديباي رصيده مع المنتخب الهولندي في شباك منتخب جبل طارق إلى 5 أهداف مقابل 6 أهداف لمواطنه روبن فان بيرسي في مرمى المنتخب المجري و5 أهداف للمهاجم الهولندي الآخر كلاس يان هونتيلار في مرمى سان مارينو، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

كما تقدم ديباي خطوة جديدة على طريق البحث عن لقب الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي، رافعا رصيده إلى 44 نقطة بفارق 6 أهداف فقط عن روبن فان بيرسي الذي يستحوذ على لقب الهداف التاريخي حتى الآن برصيد 50 هدفا في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الهولندي.

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