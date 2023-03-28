أبرزها ثنائي تشيلسي.. توخيل يحدد 3 صفقات لدعم بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، في وضع خطة دعم البافاري خلال الفترة المقبلة، بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل حدد 3 صفقات للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتدعيم صفوف البافاري، وهي ثنائي تشيلسي ماتيو كوفاسيتش وإدوارد ميندي، ومهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا.

وأكدت الصحيفة، أن توخيل يرى أن تعاقده مع كوفاسيتش سيمنحه مزيداً من القوة في مركز خط الوسط، في ظل الإضافة المنتظرة من اللاعب مع ليون غوريتسكا وجوشوا كيميش وجمال موسيالا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفكير توخيل في التعاقد مع إدوارد ميندي وتدعيم البايرن بحارس مرمى جديد، يأتي لزيادة المنافسة في هذا المركز، في ظل غموض موعد عودة مانويل نوير من الإصابة، كما أن يان سومر لا يقدم الأداء المتوقع منه.

أما الصفقة الثالثة، أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن توخيل يرغب في استغلال الأزمة التي يمر بها يوفنتوس المتعلقة بقضية المكاسب الرأسمالية واحتمالية استبعاده من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، للحصول على خدمات كييزا مهاجم الفريق الإيطالي.

وكان بايرن ميونخ أعلن تعاقده مع توخيل، خلفاً ليوليان ناجلزمان الذي تمت إقالته من منصبه الأسبوع الماضي.

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