بعمر 55 عامًا.. كلوب ينتظر قدوم حفيده الأول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ينتظر يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، قدوم حفيده الأول، حيث سيصبح جداً بعمر 55 عاماً.

وقال كلوب لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "دينيس نجل زوجتي أوُلا، ينتظر قدوم طفله الأول قريباً".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن كلوب ليس لديه أبناء من زوجته أوُلا ساندروك، لكن كلاهما لديه أبناء من زيجاتهما الأولى.

والتقى يورغن كلوب بزوجته الأولى سابين عندما كان لاعباً محترفاً في نادي ماينز 05 الألماني، وانفصلا بعد فترة وجيزة من الزواج، وأثناء زواجهما أنجبت سابين ولداً اسمه مارك.

وفي عام 2005، التقى كلوب بأوُلا ساندروك عندما كان يشغل منصب مدير نادي ماينز 05، وكانت هي تعمل نادلة في النادي، وما جذبه إنها لم تكن من مشجعي كرة القدم وليس لديها أي فكرة عن هويته، وتزوجا في نفس العام.

وأشار كلوب في وقت سابق، إلى أن أوُلا ساهمت في تمديد عقده مع ليفربول، بعدما تشاور الثنائي معاً، ونصحته بالاستمرار مع الريدز لفترة جديدة.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي السبت 1 أبريل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، ويبحث الريدز عن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يسعى السيتي لاستمراره في مطاردة أرسنال صاحب الصدارة.

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