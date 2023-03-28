بعد قرابة 100 يوم.. «فيفا» يسلط الضوء على واقعة ميسي وفيغورست

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على الواقعة الشهيرة التي حدثت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فوتر فيغورست، بعد اللقاء الذي جمع بينهما في كأس العالم 2022، والتي تعد من أشهر اللقطات التي تم تداولها في النسخة التاريخية للمونديال.

وبعد قرابة 100 يوم، نشر "فيفا" فيلماً وثائقياً عن كأس العالم 2022، أبرز هذه الواقعة باعتبارها من أهم كواليس البطولة، حيث جاء فيه أن ميسي لم يمنح فيغورست التحية بسبب التوتر الذي صاحب اللقاء، ورفض مصافحته.

وقال ميسي لفيغورست بشكل غاضب عندما كان يتحدث إلى قناة تلفزيونية أرجنتينية: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟"، وهي اللقطة التي عرضت فيغورست للسخرية فترة طويلة، وتحولت العبارة إلى ظاهرة تسويقية في الأرجنتين، وجرى استغلالها بشكل كبير من قبل الشركات في حملات إعلانية، بحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.

ويبدو أن فيغورست لم يكن يتوقع رد فعل ميسي وصدم من تصرف البرغوث، وهو ما ظهر على ملامحه في فيديو "فيفا"، وما زاد الأمر سوء تحوله بعد ذلك إلى مصدر للسخرية والتهكم.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب هولندا بفضل ركلات الترجيح، وكانت هذه المباراة بمثابة خطوة هامة للتانغو نحو التتويج باللقب، الذي تم اقتناصه من منتخب فرنسا في المباراة النهائية.

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