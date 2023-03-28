ميسي عن موعد اعتزاله: لا أعلم.. حققت كل شيء ويتبقى أمر واحد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، أنه لا يعلم موعد اعتزاله حتى الآن، مشيراً إلى أنه حقق كل شيء خلال مشواره مع كرة القدم، إلا إنه هناك أمر واحد لم يحققه بعد.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "توجت بكل شيء في مشواري مع كرة القدم بفضل الله، يتبقى لي فقط الاستمتاع بما أقدمه في الملاعب، لا أعلم كم ستطول تلك الفترة".

وعن تكريم منتخب الأرجنتين في الباراغواي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، بعد إحراز لقب المونديال، قال ميسي: "الوقت قد حان لتتويج منتخب أميركي جنوبي بلقب كأس العالم، أشكر الباراغواي على حسن الاستقبال وتكريم منتخب الأرجنتين".

وأكد ميسي أن منتخب الأرجنتين عليه التفكير في المستقبل، والتوقف عن التفكير فيما تحقق سابقاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر لابد من تطبيقه في الحياة بشكل عام.

يذكر أن منتخب الأرجنتين اقتنص لقب كأس العالم من نظيره الفرنسي بفضل ركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في تاريخه والأول بعد غياب 36 عامًا.

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