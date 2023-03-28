راتب ضعيف ونسبة من الأرباح.. برشلونة يستقر على خطة عودة ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر مسؤولو برشلونة، على الخطة التي من شأنها ستعيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف البرسا من جديد، عقب نهاية عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيكون هناك لقاء قريب بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وخورخي ميسي والد اللاعب، في محاولة لإعادة ميسي من جديد إلى جدران كامب نو.

وكشفت الصحيفة، عن خطة برشلونة لإعادة ميسي من جديد، حيث أكدت إنه سيتم تقديم راتب ليس مرتفعاً للاعب نظراً للحالة الاقتصادية للنادي الكتالوني، لكن سيحق له الحصول على نسبة من الأرباح التجارية الناتجة عن عودته.

وكشف "راديو كتالونيا" الأمر نفسه، حيث أكد إنه بعد اللقاء الأول بين رئيس برشلونة وخورخي ميسي، تم التخطيط بالفعل لمقابلة أخرى، لوضع صيغة ملائمه للجميع بشأن عودة ميسي، الذي يتواصل مع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز باستمرار.

يذكر أن النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، صديق ميسي المقرب، صرح قبل أيام أن عودة ميسي لبرشلونة ممكنة إذا اتخذ لابورتا خطوات جادة في هذا الملف، حيث قال: "بنسبة 50% ميسي سيعود لبرشلونة، لابورتا عليه أن يبذل جهداً للتعاقد معه، إذا اتخذ رئيس برشلونة الخطوة، سيعود ميسي".

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