كورتوا: ريال مدريد أفضل نادٍ بالعالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أنه محظوظاً كونه لعب لأكبر الأندية الأوروبية، مشيراً إلى أنه يعتبر الميرنغي أفضل نادٍ في العالم.

وتحدث كورتوا عن علاقته برئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، ودعا كورتوا رئيس ريال مدريد على حفل زفافه، وأبدى أمنيته بقبول الرئيس للدعوة.

وقال كورتوا إنه تجمعه مع بيريز علاقة جيدة، كاشفاً عن مدى حبه واحترامه له، وتابع: "رئيس عظيم حقق كل شيء للنادي، يريدنا أن نفوز، أحب أسلوبه لإنه قريب جداً لنا، ودائماً ما نتحدث قبل وبعد المباريات".

وأكمل: "محظوظ لأنني لعبت في أندية كبيرة مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي، لكن ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم".

وأتم كورتوا، قائلاً: "بسبب ريال مدريد، أينما تذهب يعرفك الجميع ويقدمون لك التهنئة إذا فزت بلقب، إنه مستوى آخر".

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